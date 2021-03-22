Йоханнес Бё поздравил Эдуарда Латыпова с днём рождения

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё после масс-старта на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) поздравил с днём рождения россиянина Эдуарда Латыпова. Победителем гонки стал француз Симон Детьё, Латыпов стал вторым, Бё-младший — третьим.

В конце своей пресс-конференции Эдуард поздравил Йоханнеса с завоеванием «Большого хрустального глобуса» и уступил место норвежцу. В этот момент Бё сказал россиянину: «С днём рождения». Вчера, 21 марта, Латыпову исполнилось 27 лет.

Йоханнес завоевал «Большой хрустальный глобус» третий год подряд. Судьба трофея в нынешнем сезоне решилась в последней гонке. Бё нужно было оказаться в финишном протоколе выше соотечественника Стурлы Холма Легрейда. В масс-старте Легрейд занял восьмое место.