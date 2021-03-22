Динара Алимбекова прокомментировала завоевание серебра в масс-старте в финале Кубка мира

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала завоевание серебряной медали в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Сначала было очень волнительно, потому что мы все ждали окончательного решения о проведении гонок — отменят или нет. На самом деле, я думала, что гонки не состоятся, ветер был очень сильный. Поэтому не было какого-то волнения, выходила на старт в расслабленном состоянии.



В гонке преследования я допустила много промахов и стояла очень долго на стрельбище, выцеливая каждый выстрел. После финиша мы говорили с тренером о том, что в такую ветреную погоду это недопустимо. Надо стрелять быстро и стараться, конечно же, попадать. На последнем рубеже сначала я долго не могла «словить» установку, даже не видела её, поэтому первый выстрел был очень долгим. Но потом услышала, что соперницы подходят, так что мне оставалось только быстро стрелять и бежать на штрафные круги.



Для меня победа в молодёжном зачёте очень важна. Значит я действительно сильнейшая среди молодых спортсменок, хотя у нас очень сильная конкуренция, которая росла с каждым этапом. В начале сезона моей целью стало сохранить синий биб и выиграть этот зачёт.



Я очень счастлива! Наверное, это суперсезон! Перед его началом я и не мечтала, что у меня будут такие результаты. В планах было выступать стабильно и попадать в очковую зону. Получилось, что я ни разу не выпала из очковой зоны, чем я очень довольна. Сложно описать мои эмоции, я как будто во сне. Счастлива!» — цитирует Алимбекову Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Бронза досталась немке Франциске Пройс.