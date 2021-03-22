Васильев: с Шашиловым во главе женской сборной России по биатлону ничего хорошего не будет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предположил, что женская национальная команда не добьётся успеха под руководством Михаила Шашилова. Напомним, российские биатлонистки заняли лишь шестое место в зачёте Кубка наций в сезоне-2020/2021 и потеряли максимальную квоту на следующий сезон.

«Вообще не принято в олимпийский сезон менять тренеров, но если бы я был руководителем СБР (Союза биатлонистов России. — Прим. «Чемпионата»), то поменял бы. На мой взгляд, хотя я могу и ошибаться, с Шашиловым ничего хорошего не будет.

В качестве компромисса я бы предложил тренироваться и готовиться к Олимпиаде двумя составами по шесть человек. Это тот случай, когда все яйца в одну корзину складывать не надо. Где-нибудь да получится. Я бы так сделал и в женской команде, и в мужской, тем более что опыт лыжников дал положительный результат. Думаю, нам тоже стоило бы его применить», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».