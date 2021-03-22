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Васильев: с Шашиловым во главе женской сборной России по биатлону ничего хорошего не будет

Васильев: с Шашиловым во главе женской сборной России по биатлону ничего хорошего не будет
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предположил, что женская национальная команда не добьётся успеха под руководством Михаила Шашилова. Напомним, российские биатлонистки заняли лишь шестое место в зачёте Кубка наций в сезоне-2020/2021 и потеряли максимальную квоту на следующий сезон.

«Вообще не принято в олимпийский сезон менять тренеров, но если бы я был руководителем СБР (Союза биатлонистов России. — Прим. «Чемпионата»), то поменял бы. На мой взгляд, хотя я могу и ошибаться, с Шашиловым ничего хорошего не будет.

В качестве компромисса я бы предложил тренироваться и готовиться к Олимпиаде двумя составами по шесть человек. Это тот случай, когда все яйца в одну корзину складывать не надо. Где-нибудь да получится. Я бы так сделал и в женской команде, и в мужской, тем более что опыт лыжников дал положительный результат. Думаю, нам тоже стоило бы его применить», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

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