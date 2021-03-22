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«Видел неуверенность в его глазах». Тарьей Бё рассказал, как битва за БХГ влияла на брата

«Видел неуверенность в его глазах». Тарьей Бё рассказал, как битва за БХГ влияла на брата
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, как борьба со Стурлой Холм Легрейдом за «Большой хрустальный глобус» повлияла на психологическое состояние его младшего брата, Йоханнеса Бё.

«В последнее время Йоханнесу пришлось довольно тяжело. И он, и Стурла, вероятно, испытывали серьёзное давление. Йоханнес акцентировал внимание на том, что у него не всё получается в стрельбе, и упорно пытался бороться с этим.

Я видел неуверенность в его глазах, это не круто с любой позиции: ни с позиции товарища по команде, ни с позиции брата. Я попытался поддержать его, давал советы, прибегал к уловкам, но, в конце концов, понимал, что он должен решить эти проблемы прежде всего внутри себя.

Не думаю, что борьба с Легрейдом как-то сильно повлияет на его подготовку к следующему сезону. Надеюсь, со временем он станет более стабильным. То, как проявил себя Стурла, вызывает уважение. Если бы они могли разделить Кубок мира, я бы посчитал, что это справедливое решение», — приводит слова старшего Бё TV2.

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