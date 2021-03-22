«Этих девушек бегать уже не научить». Поташёв — о провале российских биатлонисток

Магистр игры «Что? Где? Когда?», большой поклонник биатлона Максим Поташёв подвёл итоги выступления женской сборной России в сезоне-2020/2021.
«На сегодняшний момент в нашей команде даже невозможно назвать лидера. А главная проблема в том, что отставание в скорости от конкуренток увеличивается с каждым годом.
А в современном биатлоне стрельба вторична. Даже с хорошей стрельбой нашим девушкам невозможно компенсировать безумное отставание, которое они привозят после каждого круга. Когда-то была вера, что Миронова может бегать на уровне лучших биатлонисток. Пока что-то не видно. Мне кажется, она даже сдала по сравнению с ситуацией двухгодичной давности.
Здесь явно наблюдаются какие-то проблемы базовой подготовки. Что странно: лыжников мы умеем готовить, а нормально бегающих биатлонисток, да и биатлонистов, почему-то нет. Боюсь, что этих девушек бегать уже не научить.
Лыжный тренер Каминский? Он работал только с мужской частью команды. Боюсь ошибиться, потому что уже залезаю в профессиональную сферу, но, кажется, Каминский работал в основном со спринтерами. И нужно сказать, что как раз Латыпов обладает спринтерскими качествами. А вот с дистанционной скоростью пока не очень. Хотя мужская часть нашей команды выглядит не так печально», — приводит слова Поташёва «Советский спорт».
- 23 марта 2021
-
13:26
-
12:38
-
10:13
-
08:33
-
08:27
-
00:00
- 22 марта 2021
-
22:24
-
21:52
-
21:40
-
20:39
-
17:19
-
16:15
-
15:12
-
14:57
-
13:26
-
13:02
-
12:29
-
11:56
-
11:36
-
11:21
-
11:13
-
10:15
-
09:58
-
09:35
-
09:24
-
09:16
-
09:10
-
08:12
-
08:07
-
08:04
-
08:00
-
01:00
-
00:43
-
00:20
- 21 марта 2021
-
23:13