Поташёв: лучшее, что случилось с российским биатлоном в прошедшем сезоне, это Латыпов

Магистр игры «Что? Где? Когда?», большой поклонник биатлона Максим Поташёв подвел итоги выступления мужской сборной России в сезоне-2020/2021.

«Если говорить о мужской части, то лучшее, что случилось с российским биатлоном в прошедшем сезоне, это Эдуард Латыпов. Он молодец! Ещё пару лет назад он был одним из подающих надежды, с небольшой вероятностью того, что реально выстрелит. Но он сумел выстрелить. И последняя гонка подтвердила, что у нас появился новый лидер.

По этому сезону лидер — Латыпов. Помимо Латыпова, у нас ещё два квалифицированных спортсмена. Мы по-прежнему верим в Логинова, хотя для него этот сезон стал провальным. Но его потенциал никуда не делся. И, видимо, при нормальной подготовке он сможет вернуться на прежние позиции.

И ещё один – Матвей Елисеев, спортсмен, обладающий определённым уровнем. А вот с четвёртым участником эстафеты по-прежнему всё сложно. Саид Халили, в общем, оправдал доверие. Выступил достойно, но пока не кажется, что он стал эстафетчиком топ-уровня. А конкурировать нам нужно именно с командами топ-уровня, если хотим быть в призах. Примерно такая ситуация сейчас. И поэтому очень важно, как будет организована подготовка к новому сезону, тем более что он олимпийский», — приводит слова Поташёва «Советский спорт».