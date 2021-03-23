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Виктория Сливко: чужие мнения — это то, что мешает тебе развиваться

Виктория Сливко: чужие мнения — это то, что мешает тебе развиваться
Биатлон / Кубок мира 0
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Чемпионка Европы российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка предположила, что чужие мнения мешают человеку добиваться прогресса.

«Жизнь одна. Проживи её так, как считаешь нужным ты сам. Чужие мнения — это то, что мешает тебе развиваться», — написала Сливко.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко

13 марта на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске состоялась одиночная смешанная эстафета. Победу в гонке одержали Виктория Сливко и Денис Таштимеров.

В 2020 году Виктория завоевала серебро на чемпионате Европы в Минске в смешанной эстафете. В конце года Сливко перенесла коронавирус. Биатлонистка признавалась, что это сказалось на её состоянии: «После этого вируса я до сих пор не могу прийти в себя, я не могу бежать вообще. Я еду с тренировочной скоростью».

Сливко и Таштимеров одержали победу в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону
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