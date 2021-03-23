Тандреволд: у меня кончаются деньги, но после победы в масс-старте я смогу купить диван!

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, одержавшая победу в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Эстерсунде, призналась, что ей очень пригодятся полученные призовые.

«Теперь я могу себе позволить купить мебель! Мой дом совершенно пуст. Я купила его в начале сезона, но не хотела громко заявлять об этом. Я не хотела ощущать дополнительное давление во время выступлений, ведь мне нужны были деньги, чтобы обставить дом.

У меня заканчиваются деньги, но после победы я смогу купить диван!» — приводит слова Тандреволд Aftonbladet.

Благодаря победе в Эстерсунде норвежка стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов. Второе место в гонке заняла представительница Беларуси Динара Алимбекова. Тройку призёров замкнула немка Франциска Пройс.