Латыпов не смог обойти Логинова в рейтинге СБР, несмотря на серебро в Эстерсунде

Союз биатлонистов России опубликовал обновлённую версию рейтинга спортсменов. В мужском зачёте на первом месте остался Александр Логинов. Эдуард Латыпов не смог его обойти, несмотря на то что завоевал серебряную медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Замыкает тройку Матвей Елисеев.

В женском зачёте лидирует Светлана Миронова, опережающая Ульяну Кайшеву и Ларису Куклину.

Рейтинг СБР. Мужчины

1. Логинов Александр (Тюменская область) – 1332 очка

2. Латыпов Эдуард (Башкортостан) – 1291

3. Елисеев Матвей (Москва) – 1268

4. Халили Карим (Москва) – 1058

5. Гараничев Евгений (Тюменская область) – 945

6. Сучилов Семён (ХМАО-Югра) – 766

7. Стрельцов Кирилл (Московская область) – 714

8. Томшин Василий (Санкт-Петербург) – 631

9. Идинов Евгений (Тюменская область) – 588

10. Иванов Дмитрий (ХМАО-Югра) – 579

Рейтинг СБР. Женщины

1. Миронова Светлана (Свердловская область) ­– 1374 очка

2. Кайшева Ульяна (Удмуртия) ­– 1213

3. Куклина Лариса (Ямало-Ненецкий АО) ­– 1029

4. Егорова Анастасия (Мурманская область) ­– 888

5. Гербулова Наталья (Красноярский край) ­– 794

6. Павлова Евгения (Новосибирская область) ­– 788

7. Носкова Екатерина (ХМАО-Югра) ­– 780

8. Акимова Татьяна (Тюменская область) ­– 778

9. Васнецова Валерия (Пермский край) ­– 769

10. Казакевич Ирина (Свердловская область) ­– 740