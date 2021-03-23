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Латыпов не смог обойти Логинова в рейтинге СБР, несмотря на серебро в Эстерсунде

Латыпов не смог обойти Логинова в рейтинге СБР, несмотря на серебро в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0
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Союз биатлонистов России опубликовал обновлённую версию рейтинга спортсменов. В мужском зачёте на первом месте остался Александр Логинов. Эдуард Латыпов не смог его обойти, несмотря на то что завоевал серебряную медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Замыкает тройку Матвей Елисеев.

В женском зачёте лидирует Светлана Миронова, опережающая Ульяну Кайшеву и Ларису Куклину.

Рейтинг СБР. Мужчины

1. Логинов Александр (Тюменская область) – 1332 очка
2. Латыпов Эдуард (Башкортостан) – 1291
3. Елисеев Матвей (Москва) – 1268
4. Халили Карим (Москва) – 1058
5. Гараничев Евгений (Тюменская область) – 945
6. Сучилов Семён (ХМАО-Югра) – 766
7. Стрельцов Кирилл (Московская область) – 714
8. Томшин Василий (Санкт-Петербург) – 631
9. Идинов Евгений (Тюменская область) – 588
10. Иванов Дмитрий (ХМАО-Югра) – 579

Рейтинг СБР. Женщины

1. Миронова Светлана (Свердловская область) ­– 1374 очка
2. Кайшева Ульяна (Удмуртия) ­– 1213
3. Куклина Лариса (Ямало-Ненецкий АО) ­– 1029
4. Егорова Анастасия (Мурманская область) ­– 888
5. Гербулова Наталья (Красноярский край) ­– 794
6. Павлова Евгения (Новосибирская область) ­– 788
7. Носкова Екатерина (ХМАО-Югра) ­– 780
8. Акимова Татьяна (Тюменская область) ­– 778
9. Васнецова Валерия (Пермский край) ­– 769
10. Казакевич Ирина (Свердловская область) ­– 740

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