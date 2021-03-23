Динара Алимбекова: мамочка, с днём рождения! Молодёжный Кубок мира — наш!

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в своём «инстаграме» после победы в молодёжном зачёте Кубка мира. В заключительной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — спортсменка завоевала серебро.

«Мамочка, с днём рождения! Молодёжный Кубок мира — наш!» — написала Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой

Победительницей масс-старта стала норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Тройку призёров замкнула немка Франциска Пройс. В завершившемся сезоне 25-летняя Алимбекова стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место.