«Не мог думать о таком сезоне в самых смелых мечтах». Легрейд подвёл итог биатлонного года

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону норвежец Стурла Холм Легрейд оценил своё выступление в завершившемся сезоне.



«Пришло время оглянуться назад и посмотреть на этот невероятный сезон. Это действительно была сказка. Четыре золота на чемпионате мира. Два юниорских «Глобуса» — в гонках преследования и индивидуальных гонках. Второе место в общем зачёте Кубка мира. 18 раз на подиуме, 27 раз — в цветочной церемонии.



Я не мог подумать об этом даже в самых смелых мечтах. Я должен передать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня — семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам, сервисменам, персоналу, спонсорам и всем, кто следил за мной на протяжении всего сезона. Я ценю каждого из вас. Спасибо», — написал Легрейд в своём «инстаграме».

Минувший сезон стал для 24-летнего Легрейда первым в составе основной сборной Норвегии. В Кубке мира он дебютировал по ходу прошлого сезона.