Рейс-директор IBU: биатлонная трасса Олимпиады непредсказуема

Рейс-директор Международного союза биатлонистов Борут Нунар рассказал, что может ждать спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Ранее биатлонисты пожаловались, что ничего не знают о трассе в Китае, на которой им предстоит соревноваться.
«Дело не в том, что никто ничего не знает. В последний год мы почти не были в Пекине. Мы были в короткой поездке туда в ноябре, когда закончили самые большие подготовительные работы. Конечно, сложилась трудная ситуация, потому что мы не можем съездить туда. Поэтому получить информацию из первых рук сложно. Я могу только сказать, что работа ведётся, и мы надеемся, что сможем увидеть объект лично, чтобы поделиться своим опытом с национальными федерациями.
На пекинской трассе немного ветрено и может быть холодно. У нас есть данные за прошлый год, но погода может меняться. Сегодня может быть прекрасный зимний день, а завтра — сильный ветер. Нам может повезти, а может и не повезти. Не опасаемся ли переносов гонок? Никогда не боюсь на год вперед», — приводит слова Нунара NRK.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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