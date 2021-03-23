Олимпийский чемпион Рёш призвал не ждать многого от немецких биатлонистов в ближайшие годы

Олимпийский чемпион и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира Михаэль Рёш считает, что нужно снизить требования к нынешним биатлонистам сборной Германии.
«Нужно понимать, что тренер сборной по стрельбе Энгельберт Склорц проработал на этой должности всего год, поэтому его нельзя винить: стрельба — это процесс, и иногда требуется несколько лет, чтобы изменить его и добиться результатов. И я убежден, что эффект будет виден, если позволить тренеру работать спокойно. В целом я за справедливые и реалистичные ожидания. В биатлоне плотность выступлений во всём мире невероятно снизилась. Болельщикам, возможно, придётся немного снизить свои требования насчёт немецкой команды. Молодым немецким биатлонистам по-прежнему не хватает большого опыта, чтобы подняться на вершину, и пройдёт несколько лет, прежде чем кто-то снова станет победителем.
Ожидания от Олимпийских игр-2022 у меня положительные — медали возможны всегда, но это будет сложно в каждой дисциплине, поэтому не стоит себя морочить. Чтобы улучшить результаты в сравнении с чемпионатом мира, нужно многое изменить. Но у нас в ассоциации много хороших людей и прежде всего сами спортсмены, которые знают, какие гайки повернуть, чтобы извлечь из этого максимальную пользу», — приводит слова Рёша Sport 1.
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