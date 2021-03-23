Пройс: до конца апреля не прикоснусь к винтовке

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс, ставшая третьей в итоговом зачёте Кубка мира сезона 2020-2021 среди женщин, рассказала, как планирует отдохнуть от спорта.
«В течение следующих двух недель я буду только дома в Рупольдинге, чтобы немного расслабиться. Также проведу генеральную уборку. К винтовке и лыжероллерам ни в марте, ни в апреле не прикоснусь. Также навещу свою семью в Альбахинге, встречусь с друзьями — насколько это возможно в условиях коронавируса», — рассказала биатлонистка Sport 1.
Также Пройс сказала, что на Олимпиаде в Пекине хочет получить медаль: «Если бы говорила что-то другое, то соврала бы», — добавила 27-летняя спортсменка.
Пройс — чемпионка мира 2015 года в женской эстафете. На чемпионате мира-2021 в Поклюке также в эстафете вместе со сборной Германии завоевала серебро.
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