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Дмитрий Васильев: сейчас для Юрловой-Перхт главное – благополучно родить ребёнка

Дмитрий Васильев: сейчас для Юрловой-Перхт главное – благополучно родить ребёнка
Биатлон / Кубок мира 0
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Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев оценил перспективы возвращения в сборную Екатерины Юрловой-Перхт. В ноябре 2020 года спортсменка взяла паузу в карьере в связи с беременностью.

«Сейчас главное – благополучно родить ребёнка. Дальше надо будет смотреть по состоянию, по процессу восстановления. Сейчас Екатерина поддерживает физическую активность и, если всё пройдёт удачно, может вернуться в сборную России уже к грядущему сезону.

Безусловно, у неё есть надежда и желание выступить на Олимпиаде в Пекине – 2022. Ведь она никогда не выступала на Олимпийских играх! Её не допустили в Пхенчхан-2018, хотя у Екатерины не было никаких допинговых историй. Тем самым были нарушены даже не спортивные нормы, а права человека. Так что желание выступить на Играх остаётся», – цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призер чемпионата мира в масс-старте. Победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования, многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России.

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