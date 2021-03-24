Губерниев: Логинову нужна команда. Посмотрите, как у него развалилась стрельба

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении Александра Логинова в сезоне-2020/2021 Кубка мира по биатлону. Спортсмен, предпочитающий тренироваться на самоподготовке, занял лишь 17-е место в личном зачёте, после того как стал седьмым годом ранее, а два года назад — вторым.

«Конечно, нашей сборной не хватает дружбы внутри коллектива. Дружбы, которая есть у тех же норвежцев, шведов. Это дело наживное, необходимо сформировать команду.

Другое дело, что, когда лидер этой команды всё время тренируется отдельно от неё, говорить о сплочённом коллективе довольно сложно. Это не значит, что Логинов не может делать какие-то отдельные элементы подготовки самостоятельно. Но Саше нужна команда, а команде нужен Саша. Посмотрите, как развалилась у него стрельба в этом сезоне», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».