Олимпийский чемпион Васильев предложил оказывать на WADA информационное давление

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался по поводу противостояния Всемирного антидопингового агентства и главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе после её слов о терапевтических исключениях для норвежских спортсменов.
«Я очень часто задаюсь вопросом по поводу норвежских спортсменов, которые самые быстрые на планете. Вопрос назрел давным-давно. И WADA покрывает так называемых больных. WADA – неподотчётная организация, сидит в своём королевстве, никому не отчитывается. Но WADA должно отчитываться перед спортивным сообществом. Ведь получается абсурдная ситуация – на пьедестале все больные! Здорового не найдёте. Абсурд, такого быть не может! Легализовали людей, которые применяют допинг. Безобразие! И никому нет дела!
Не надо замалчивать проблему. Но российскому олимпийскому комитету сложно – мы в опале. Всё так называемое прогрессивное сообщество накинулось на Россию, которая далека от худшей допинговой статистики, если сравнивать с США, Италией. Статистики употребления и выявления допинга. Нужно бить в набат. Правильно делает Вяльбе!
Предлагаю оказывать информационное давление на WADA. Потом они не смогут замолчать проблему. Если мировое сообщество начнёт об этом говорить, то они поймут, что нужно что-то делать. WADA умывается там, где им указывают», — сказал Васильев в интервью «Спорт день за днём».
- 24 марта 2021
-
18:19
-
12:07
-
11:44
-
10:55
-
09:24
-
08:50
- 23 марта 2021
-
23:51
-
23:37
-
20:14
-
19:40
-
19:11
-
15:30
-
13:26
-
12:38
-
10:13
-
08:33
-
08:27
-
00:00
- 22 марта 2021
-
22:24
-
21:52
-
21:40
-
20:39
-
17:19
-
16:15
-
15:12
-
14:57
-
13:26
-
13:02
-
12:29
-
11:56
-
11:36
-
11:21
-
11:13
-
10:15
-
09:58