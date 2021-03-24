Олимпийский чемпион Васильев предложил оказывать на WADA информационное давление

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев высказался по поводу противостояния Всемирного антидопингового агентства и главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе после её слов о терапевтических исключениях для норвежских спортсменов.



«Я очень часто задаюсь вопросом по поводу норвежских спортсменов, которые самые быстрые на планете. Вопрос назрел давным-давно. И WADA покрывает так называемых больных. WADA – неподотчётная организация, сидит в своём королевстве, никому не отчитывается. Но WADA должно отчитываться перед спортивным сообществом. Ведь получается абсурдная ситуация – на пьедестале все больные! Здорового не найдёте. Абсурд, такого быть не может! Легализовали людей, которые применяют допинг. Безобразие! И никому нет дела!



Не надо замалчивать проблему. Но российскому олимпийскому комитету сложно – мы в опале. Всё так называемое прогрессивное сообщество накинулось на Россию, которая далека от худшей допинговой статистики, если сравнивать с США, Италией. Статистики употребления и выявления допинга. Нужно бить в набат. Правильно делает Вяльбе!



Предлагаю оказывать информационное давление на WADA. Потом они не смогут замолчать проблему. Если мировое сообщество начнёт об этом говорить, то они поймут, что нужно что-то делать. WADA умывается там, где им указывают», — сказал Васильев в интервью «Спорт день за днём».

Елена Вяльбе прокомментировала заявление ВАДА о её словах про TUE у норвежских лыжников