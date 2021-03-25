Экхофф за сезон заработала больше, чем Йоханнес Бё

Стало известно, сколько по итогу биатлонного сезона 2020/2021 годов заработали лидеры Кубка мира.



Как сообщает Ilta-Sanomat, обладательница «Большого хрустального глобуса» среди женщин норвежка Тириль Экхофф получила от Международного союза биатлонистов 386 000 евро. Занявшая второе место в итоговом зачёте её соотечественница Марте Рёйселанд получила 244 850 евро.



При этом обладатель Большого хрустального глобуса» у мужчин Йоханнес Бё заработал чуть меньше Экхофф — 348 350 евро. Занявший второе место Стурла Холм Легрейд получил от IBU 321 950 евро.



Финское издание отмечает, что всего 22 биатлониста заработали более 100 тысяч евро. 36 биатлонистов преодолели отметку в 50 000 евро. В общей сложности Международный союз биатлонистов выплатит призовой фонд в размере 7,4 миллиона евро. За пять лет их размер вырос почти в два раза.

Стало известно, сколько Большунов заработал по итогам Кубка мира