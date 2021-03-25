Иродов рассказал, как относится к прозвищу Царь Ирод от Дмитрия Губерниева
Российский биатлонист Денис Иродов рассказал, как относится к тому, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал ему прозвище Царь Ирод. Губерниев называл так спортсмена в ходе трансляций гонок.
«Не лучший исторический персонаж на самом деле. Прославился он нехорошими делами. Но звучит величественно, так что если Дмитрию так нравится, пусть называет как хочет, я не против.
Главное, чтобы результат у меня хуже не становился и люди обо мне плохо не говорили. Пусть мнение обо мне складывается из моих выступлений, а не из его слов», — приводит слова Дениса Иродова пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Имя царя Ирода стало нарицательным для обозначения злого и жестокого человека.
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