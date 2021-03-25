Алексей Слепов опроверг слова своего тренера. Тот заявил, что биатлонист завершил карьеру

Биатлонист Алексей Слепов опроверг информацию, что он завершил карьеру. Ранее тренер Слепова Валерий Храмоножкин рассказал, что 34-летний спортсмен завершил карьеру на фоне допингового разбирательства.

«Я ничего не завершал, продолжаю тренироваться. Но пока идут разбирательства, я просто параллельно тренирую детей во Владимире.

В данный момент я не принимаю участия в соревнованиях не из-за того, что завершил карьеру, а потому, что занимаюсь другим делом. Возможно, через пару дней поеду на чемпионат России, я и готовился к тому, что поеду выступать от Санкт-Петербурга на турнире», — цитирует Слепова ТАСС.

В октябре 2020 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил, несмотря на то что спортсмен пропустил три допинг-теста. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные биатлонистом, РУСАДА решило не рассматривать третий пропуск допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Однако спустя неделю агентство поменяло своё решение, вновь открыв дело.