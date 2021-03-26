Губерниев: Латыпов в 2022 году станет олимпийским чемпионом и будет в топ-5 в Кубке мира
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал прогноз на результаты российского биатлониста Эдуарда Латыпова в 2022 году.
«Латыпов в 2022 году? Олимпийский чемпион. В общем зачёте Кубка мира будет в пятёрке», — сказал Губерниев в подкасте «Голос биатлона».
В заключительной гонке международного сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — Эдуард завоевал серебро. Победителем гонки стал француз Симон Детьё, норвежец Йоханнес Бё финишировал третьим.
Йоханнес завоевал «Большой хрустальный глобус» третий год подряд. Судьба трофея в нынешнем сезоне решилась в последней гонке. Бё нужно было оказаться в финишном протоколе выше соотечественника Стурлы Холма Легрейда. В масс-старте Легрейд занял восьмое место.
Йоханнес Бё поздравил Эдуарда Латыпова с днём рождения
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