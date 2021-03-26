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BIU завершил расследование по допинг-делу Екатерины Глазыриной и передал его в CAS

BIU завершил расследование по допинг-делу Екатерины Глазыриной и передал его в CAS
Биатлон / Кубок мира 0

Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) при Международном союзе биатлонистов (IBU) завершил расследование по делу временно отстраненной российской биатлонистки Екатерины Глазыриной. Соответствующие документы были переданы в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Расследование завершено, документы находятся в CAS. Дата слушания пока не назначена», — приводят слова главы BIU Грега Маккенна РИА Новости.

Напомним, 24 сентября 2020 года Глазырина, в феврале 2019 года вернувшаяся в профессиональный спорт после двухгодичной дисквалификации за применение запрещённых веществ, была вновь отстранена от соревнований за предполагаемые нарушения антидопинговых правил.

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