Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Чемпионка ОИ Юстина Ковальчик стала спортивным директором Польской биатлонной ассоциации

Чемпионка ОИ Юстина Ковальчик стала спортивным директором Польской биатлонной ассоциации
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, двукратная чемпионка мира Юстина Ковальчик стала спортивным директором Польской биатлонной ассоциации. Об этом сообщает издание Biegowki 24.

«Подумав, я решила, что сейчас прекрасное время для перемен», — сказала Ковальчик.

«В биатлонной среде сложно найти людей, которые смогли бы существенно изменить свой взгляд на многие вопросы. Мы варимся в собственном соку. Отсюда и идея обратиться к Юстине, человеку из очень близкой нам дисциплины с совершенно другой философией.

Зная характер Юстины, не верю, что она будет заниматься исключительно бумажной работой. Она будет активно участвовать в тренировочном процессе, собирается ездить на сборы и соревнования, чтобы поддержать тренеров. В своей работе она сосредоточится в основном на мужчинах: основной и молодёжной командах», — добавил глава Польской биатлонной ассоциации Збигнев Васкевич.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021