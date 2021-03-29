Чемпионка ОИ Юстина Ковальчик стала спортивным директором Польской биатлонной ассоциации

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, двукратная чемпионка мира Юстина Ковальчик стала спортивным директором Польской биатлонной ассоциации. Об этом сообщает издание Biegowki 24.
«Подумав, я решила, что сейчас прекрасное время для перемен», — сказала Ковальчик.
«В биатлонной среде сложно найти людей, которые смогли бы существенно изменить свой взгляд на многие вопросы. Мы варимся в собственном соку. Отсюда и идея обратиться к Юстине, человеку из очень близкой нам дисциплины с совершенно другой философией.
Зная характер Юстины, не верю, что она будет заниматься исключительно бумажной работой. Она будет активно участвовать в тренировочном процессе, собирается ездить на сборы и соревнования, чтобы поддержать тренеров. В своей работе она сосредоточится в основном на мужчинах: основной и молодёжной командах», — добавил глава Польской биатлонной ассоциации Збигнев Васкевич.
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