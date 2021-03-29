Тириль Экхофф: тренировочный процесс подстроен под меня и мой цикл

Триумфатор нынешнего сезона норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, каким образом её подготовка к сезону гармонирует с месячным циклом.
Экхофф в сезоне 2020/2021 впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус», а также выиграла два личных золота на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
«Тренировочный процесс полностью подстроен под меня и мой цикл, поэтому он и более индивидуален. В определённые дни мой организм легче набирает мышечную массу, я чувствую себя бодрее, настроение лучше.
Становится понятно, почему в какие-то дни ты чувствуешь себя особенно уставшим или, наоборот, в особенно хорошей форме. Для меня это стало откровением», — приводит слова Экхофф VG.
Норвежка отметила, что пришла к такой методике по совету тренера сборной Норвегии Патрика Обереггера, который долгое время работал с итальянскими биатлонистками.
«В Италии они дальше продвинулись в том, что касается силовой подготовки у девушек. Они подстраивают её под цикл. Норвежские тренеры слегка скептически сказали: «Ну-ну давай, Тириль». Но мне очень хотелось попробовать и посмотреть, как это работает», — сказала Экхофф.
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