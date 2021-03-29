Легрейд не смог отвезти девушку в Норвегию и остался в Швеции из-за строгих правил

Четырёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал, что строгие правила въезда не позволили ему отвезти свою девушку, американскую биатлонистку Хлою Левинс, в Норвегию.

Фото доступно в «инстаграме» Хлои Левинс.

Пара осталась в Швеции после завершения Кубка мира, только перебралась из Эстерсунда в Оре, где проведёт неделю совместного отдыха.

«Я хотел отвезти её в Норвегию, но, когда из этого ничего не вышло, мы решили провести здесь некоторое время вместе, прежде чем она улетит домой.

Расставание будет сложным, поэтому мы радуемся каждому проведённому вместе дню. Будем надеяться, что дальше станет гораздо легче пересекать границы, поскольку всё больше людей делает прививки от коронавируса. Наверное, в следующий раз мы встретимся на каких-то тренировках. В любом случае, мы найдём решение.

Я не был дома с начала января, будет здорово снова побыть с родными. Они подбадривали меня весь сезон, но были далеко. Во время отдыха планирую перезагрузить голову и тело в преддверии нового сезона, начинаем тренироваться уже 1 мая», — приводит слова Легрейда VG.