Легрейд: мы начали общаться с Хлоей в «Инстаграме», это странно, но у любви свой путь

Четырёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал, как познакомился со своей нынешней возлюбленной – американской биатлонисткой Хлоей Левинс.

Оба участвовали в юниорском чемпионате мира в сезоне 2017/2018, где Легрейд завоевал две серебряные медали (в индивидуальной гонке и мужской эстафете). Однако биатлонисты начали общаться лишь осенью 2020 года.

Фото доступно в «инстаграме» Хлои Левинс.

«У любви свой, порой, странный путь. Внезапно появляются вот такие приятные сюрпризы – и это весело.

То, что мы начали общаться в «Инстаграме», действительно странно и случайно. Потом наши встречи стали чаще, потом появилась хорошая дружба, которая переросла в большее.

На самом деле, всегда лучше выступаешь, когда ты счастлив. Хлоя играет важную роль в моей жизни, она очень милая, здорово, что мы встретились», — приводит слова норвежца VG.