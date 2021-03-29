Двукратный призёр чемпионатов мира Николь Гонтье завершила карьеру

29-летняя итальянская биатлонистка Николь Гонтье приняла решение завершить профессиональную карьеру биатлонистки. Об этом она сообщила в своём «инстаграме» после завершения чемпионата Италии по биатлону.

Пост доступен в «инстаграме» экс-биатлонистки.

«Спасибо. Это конец и эта улыбка олицетворяет все эмоции, которые я пережила в биатлоне. Мне повезло узнать замечательных людей, которые сопровождали меня в этом путешествии, они навсегда останутся в моём сердце! Лучшего конца и не может быть», — написала Гонтье.

Прощальными комментариями к посту отметились итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци, россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, француженка Анаис Шевалье.

Гонтье является двукратным призёром чемпионатов мира в женских эстафетах – в 2013 году в Нове-Место (Чехия) и в 2015 году в Контиолахти (Финляндия). Также итальянка единожды поднималась на личный подиум Кубка мира – в 2015 году она завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке Оберхофа (Германия).

В прошедшем сезоне 2020/2021 Гонтье приняла участие в двух этапах Кубка мира, где лучшим её результатом стало 56-е место.