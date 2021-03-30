Дмитрий Малышко пропустит чемпионат России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев сообщил, что Дмитрий Малышко пропустит чемпионат России. Соревнования пройдут в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.



«Малышко на чемпионате России не будет. Он восстанавливает здоровье — у него проблема с ногой. Что будет дальше, не знаю, всё будет зависеть от того, насколько серьёзная травма, которую он пока не может залечить. Не могу сказать, продолжит он выступать или закончит карьеру, у меня просто нет такой информации», — приводит слова Васильева ТАСС.

Расписание чемпионата России

31 марта

9:00 мск — спринт, мужчины.

12:00 — спринт, женщины.



1 апреля

9:00 — гонка преследования, мужчины.

11:00 — гонка преследования, женщины.



3 апреля

9:45 — эстафета, женщины.

12:45 — масс-старт, мужчины.



4 апреля

10:30 — масс-старт, женщины.

12:30 — эстафета, мужчины.