Васильев об информации про TUE у норвежцев: исходит от людей, которые трёпом не занимаются

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил уверенность в том, что норвежские лыжники и биатлонисты используют терапевтические исключения (TUE).

«Это, что называется, кулуарная информация. Когда члены исполкома между собой разговаривают и спрашивают, кто, что и как, иногда звучат фразы о том, что практически все норвежцы сидят на терапевтических исключениях. Эту информацию нельзя считать официальной, но она исходит от людей, которые трёпом не занимаются», — цитирует Васильева ТАСС.

По словам Дмитрия, больше всего норвежские спортсмены применяют противоастматические лекарства.

«Что касается других препаратов, то мы можем только догадываться, открытой информации об этом нет. И я не понимаю, по какой причине эта информация закрыта. Чистые, здоровые спортсмены имеют право знать, на каких препаратах бегают их соперники. В значительной части все эти терапевтические исключения — уловка, чтобы легализовать для себя применение запрещённых препаратов, все профессионалы это знают, другое дело, что доказать это достаточно сложно. Считаю, что больных людей в профессиональном спорте быть не должно. Если ты болен, то сначала вылечись, а потом соревнуйся. Или иди в паралимпийский спорт. Все эти уловки в виде терапевтических исключений — лукавство, все это прекрасно понимают», — сказал Васильев.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко не исключили, что прогресс норвежцев связан с использованием TUE.