Фийон Майе: ОИ в Пекине – цель четырёхлетия, я поеду туда не за шоколадками и значками

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал, какие цели ставит перед собой на следующий соревновательный год.

Перед сезоном 2020/2021 француз не раз заявлял о том, что нацелен выиграть «Большой хрустальный глобус», однако спортсмен не угадал с формой, которая пришла к нему лишь под конец соревновательного цикла. На чемпионате мира в Поклюке (Словения) Кентен завоевал лишь бронзовую медаль в масс-старте, а в общем зачёте Кубка мира замкнул тройку лучших.

«В начале карьеры я отчасти защищался тем, что умалчивал о половине своих целей, чтобы меня не сбивали. В этом году, наоборот, я хотел быть более откровенным и рассказывал то, о чём на самом деле думал. Это не особо давило на меня. Моя цель – быть лучшим в мире, и я не собираюсь это скрывать.

Хочу ли я выиграть золото в Пекине? Конечно! Это цель четырёхлетия. Я надеюсь подойти к Олимпийским играм в лучшем состоянии, я не поеду в Китай за шоколадками или значками. Я ещё не реализовал полностью свою стратегию на сезон, но уверен, что Игры станут моей главной целью, на уровень ниже – Кубок мира, где тоже будет серьёзная борьба.

Надеюсь, буду лучшим в мире, когда надену форму с олимпийскими кольцами», — приводит слова французского биатлониста Nordic Magazine.