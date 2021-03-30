Логинов, Латыпов, Кайшева и Миронова примут участие в спринте на чемпионате России

Все лидеры сборной России по биатлону примут участие в первом старте чемпионата России в Ханты-Мансийске — спринтерских гонках, которые пройдут завтра.



Союз биатлонистов России опубликовал стартовые протоколы гонок. В мужской гонке, в частности, под вторым номером стартует Евгений Гараничев (Тюменская область), под 17-м – Александр Логинов (Тюменская область), под 33-м – Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), под 49-м – Матвей Елисеев (Москва). Всего на старт выйдут 82 биатлониста.



У женщин под 12-м номером старт возьмёт Ульяна Кайшева (Удмуртская республика), под 16-м –

Светлана Миронова (Свердловская область), под 28-м – Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), под 34-м – Ирина Казакевич (Свердловская область). Всего на старт выйдет 61 биатлонистка.



Мужская спринтерская гонка начнется 31 марта в 9:00 мск, женская – в 12:00 мск. Соревнования в Ханты-Мансийске пройдут до 4 апреля.

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