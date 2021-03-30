Менеджер сборной Норвегии не удивился словам Васильева о TUE

Спортивный директор сборной Норвегии по биатлону Пер Арне Ботнан ответил на слова двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, выразившего уверенность, что норвежские спортсмены активно используют терапевтические исключения (TUE), и призвавшего раскрыть список препаратов, которыми пользуются такие лыжники и биатлонисты.



В качестве примера Васильев привёл прогресс Стурлы Холма Легрейда. В первом полноценном сезоне среди взрослых Легрейд стал четырёхкратным чемпионом мира, обладателем двух «Малых хрустальных глобусов», а также до последней гонки боролся за «Большой хрустальный глобус». Васильев считает, что его невероятный успех связан не только с тренировками.



«Если бы он немного проследил за Легрейдом, то увидел бы, что у него идёт достойное развитие. Стурла был хорош ходом и в стрельбе задолго до этого сезона.



Неудивительно, что с той стороны есть какие-то заявления, это уже делалось и раньше. В любом случае мы не знаем, что именно было сказано и в каком контексте, поэтому нам не нужно ничего объяснять», — ответил Ботнан в интервью TV 2.

Васильев об информации про TUE у норвежцев: исходит от людей, которые трёпом не занимаются