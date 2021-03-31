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Динара Алимбекова: до встречи летом. Надеюсь, увидимся

Динара Алимбекова: до встречи летом. Надеюсь, увидимся
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в Рамзау-ам-Дахштайне (Австрия).

«До встречи летом. Надеюсь, увидимся», — написала Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой

В заключительной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — Динара завоевала серебро. Алимбекова победила в молодёжном зачёте Кубка мира.

В завершившемся сезоне 25-летняя Алимбекова стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф.

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