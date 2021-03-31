Две российские биатлонистки покинули Беларусь

Старший тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков рассказал о ситуации с россиянками Ариной Яборовой и Анной Мусатовой, выступавшими за белорусскую команду. По его словам, спортсменки покинули Беларусь.
«Яборова и Мусатова уже не в Беларуси. В прошлом году они ничем себя не проявили, поэтому в нынешнем не работали ни с юниорами, ни с нами», – приводит слова Рыженкова «Прессбол».
Рыженков также оценил выступление в сезоне Ирины Кручинкиной и Аделины Сабитовой.
«На мой взгляд, Ирине психологически сложно ездить с командой и стартовать от случая к случаю. Но что поделаешь: календарь этапов Кубка IBU до Нового года пустовал. Из-за большого желания проявить себя в редких гонках она изрядно переусердствовала. Выше девятого места на чемпионате Европы и восьмого на этапе Кубка IBU не поднялась. Но по сравнению с прошлым годом добавила в „функционалке“. Как и Кручинкиной, сложно пришлось Сабитовой, у которой едва набрался минимум стартов. Весной оценим её функциональное состояние, здоровье и попытаемся найти причину провала», — отметил тренер.
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