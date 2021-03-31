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Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, Логинов — 10-й

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, Логинов — 10-й
Биатлон / Чемпионат России 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате страны. Спортсмен допустил один промах. Второе место с отставанием в 4,8 секунды занял Максим Цветков, не сделавший ни одного промаха. Замкнул тройку сильнейших Эдуард Латыпов, у которого один неточный выстрел.

Александр Логинов с тремя промахами стал 10-м.

Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Спринт (первая десятка)

1. Матвей Елисеев — 25.31, 0 (1 промах)
2. Максим Цветков +4,8 (0)
3. Эдуард Латыпов +14,4 (1)
4. Семён Сучилов +19,2 (2)
5. Кирилл Стрельцов +32,0 (1)
6. Никита Поршнев +33,8 (2)
7. Евгений Гараничев +34,5 (2)
8. Максим Буртасов +36,8 (0)
9. Дмитрий Иванов +42,7 (1)
10. Александр Логинов +51,3 (3)

Биатлон. Чемпионат России-2021. Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
31 марта 2021, среда. 09:00 МСК
Идёт
1
Матвей Елисеев
Москва - Республика Мордовия
25:31.0
2
Максим Цветков
Санкт-Петербург - Вологодская
+4.8
3
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+14.4
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