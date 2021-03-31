Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону, Логинов — 10-й

Российский биатлонист Матвей Елисеев одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате страны. Спортсмен допустил один промах. Второе место с отставанием в 4,8 секунды занял Максим Цветков, не сделавший ни одного промаха. Замкнул тройку сильнейших Эдуард Латыпов, у которого один неточный выстрел.

Александр Логинов с тремя промахами стал 10-м.

Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Спринт (первая десятка)

1. Матвей Елисеев — 25.31, 0 (1 промах)

2. Максим Цветков +4,8 (0)

3. Эдуард Латыпов +14,4 (1)

4. Семён Сучилов +19,2 (2)

5. Кирилл Стрельцов +32,0 (1)

6. Никита Поршнев +33,8 (2)

7. Евгений Гараничев +34,5 (2)

8. Максим Буртасов +36,8 (0)

9. Дмитрий Иванов +42,7 (1)

10. Александр Логинов +51,3 (3)