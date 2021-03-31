Елисеев о победе в спринте: мой ремень зацепил мою обойму, она сломалась. Первый раз такое

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал победу в спринтерской гонке на чемпионате страны. Спортсмен завершил дистанцию с одним промахом.

«Очень интересно, много моментов, с которыми я частично справился. Если вы обратили внимание, я забыл про набедренные номера перед стартом, пришлось за ними бежать в кабину. С таким ещё не приходилось сталкиваться. Первый рубеж был с промахом, поэтому, возможно, это и сбило.

Был ещё один интересный момент: я поднимал руку на рубеже стоя. Когда я закидывал винтовку, мой ремень зацепил мою же обойму, и она сломалась. Со мной первый раз в жизни такое произошло. Я увидел это, сразу крикнул тренеру, в чью-то пустую обойму зарядили патроны. Судья мне её отдал», — рассказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».