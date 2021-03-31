Латыпов — о третьем месте в спринте: на финиш, естественно, меня не хватило

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на чемпионате России. Спортсмен, прошедший дистанцию с одним промахом, занял третье место.
«Со стрельбой получилось, с лыжами – нет. Очень много проигрывал на спусках, из-за этого сегодня на трассе было тяжело. На финишном круге вообще ничего не мог сделать, потому что первые два круга шёл на максимуме – знал, что проигрываю, надо было отыгрывать. На финиш, естественно, не хватило.
Снег здесь другой относительно Европы. Наверное, я не угадал с парой. Утром было холодно, потом стало тепло – очень тяжело подобрать лыжи под такую погоду, потому что откатываем лыжи с утра. Больше тут работает интуиция, сегодня не получилось выбрать хорошую пару», — рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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