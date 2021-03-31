Халили заявил об огромной проблеме с лыжами после 17-го места в спринте на ЧР по биатлону

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в спринтерской гонке на чемпионате России. Спортсмен, прошедший дистанцию с одним промахом, занял 17-е место.

“Была огромная проблема с лыжами. На последнем круге я даже засёк на спуске – от Ханты-Мансийска я получил больше пяти секунд, и это только на одном спуске. Тяжело бороться.

У меня нет вопросов, конечно. Нам готовят лыжи тренеры, они сделали всё, что могли. Я уверен, выжали из ситуации максимум. У нас нет такой сервис-бригады, как у Ханты-Мансийска, лыжами нам конкурировать очень тяжело. У нас три тренера: один на пристрелке, один готовит лыжи, один откатывает. Понятно, что одному человеку откатывать варианты, структуры очень тяжело”, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».