«Всё неплохо». Миронова — об 11-м месте с двумя промахами в спринте на ЧР

Российская биатлонистка Светлана Миронова оценила своё выступление в спринте на чемпионате страны. Спортсменка, допустившая два промаха, заняла 11-е место.

«Удалось ли подготовиться? Всё удалось, был большой перерыв до чемпионата России. Всё неплохо, силы ещё есть, решим вопрос с инвентарём — всё будет в порядке.

Что касается костюма, то я сама подбирала. У нас верх комбинезона — командный, и у него на локтях нет резинок, поэтому я решила взять этот», — рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в спринте одержала Евгения Павлова, которая не допустила ни одного промаха. Второе место с отставанием в 19,7 секунды заняла Наталья Ушкина, которая также отметилась чистой стрельбой. Замкнула тройку сильнейших Ирина Казакевич, у которой один неточный выстрел.

