Губерниев — об Ушкиной: свежеиспечённая спортсменка Румынии обыграла почти всю сборную РФ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги спринтерских гонок, которые состоялись на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. В мужском спринте победил Матвей Елисеев, второе место занял Максим Цветков, третье — Эдуард Латыпов. В женской гонке лучшей стала Евгения Павлова, второй результат продемонстрировала Наталья Ушкина, которая перейдёт в сборную Румынии. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич.

«Меня Ушкина удивила, конечно. Вот у нас свежеиспеченная спортсменка Румынии обыграла почти всю сборную команду России. Я хочу сказать, что Гореева великолепна. Чуть не хватило до медали. Думаю, что она непременно будет бороться в пасьюте. И, конечно, мы видим разницу в подготовке сервиса. У одних команд — одна, у других — другая. Все в не очень равных условиях. Это тоже часть спорта. Молодец Цветков, который вроде забыл о своих проблемах со здоровьем. Поршнев — молодец, опять внедряется в эту группы сильнейших. В целом пока Тюмень выступает ниже своих возможностей и девчонки из Ханты-Мансийска. Новосибирск и Москву поздравляем с победами.



Не будем забывать, что такие спортсмены, как Ушкина, готовились целенаправленно к чемпионату России. Здесь сделала ноль, но у неё действительно шансов было мало до этого сезона попасть на подготовку. Сейчас поезд ушёл. Мы потеряли ещё одну спортсменку. Ей 25 лет. Надо двигаться. Она решила. Пожелаем ей удачи», — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».