Павлова собирается готовиться к Олимпиаде индивидуально

Российская биатлонистка Евгения Павлова после победы в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске сказала, что хочет готовиться к зимним Олимпийским играм в Пекине с личным тренером, а не в команде.
«Работа с личным тренером очень положительно сказалась на моей подготовке, поэтому я бы продолжила тренироваться с ним. Каждый новый тренер будет предлагать свою подготовку, независимо от того, что мы делали раньше. А на самоподготовке я смогу улучшить результат, это позволит сделать шаг вперед, а не назад.
Буду просить президента СБР Виктора Майгурова позволить готовиться по своим планам. Будем искать компромисс, чтобы принести результат именно России. В любом случае с командой надо будет готовиться 50 на 50, чтобы был спарринг и командная работа», — приводит слова Павловой ТАСС.
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