Самуэльссон вместе с двумя партнёрами провели 12 часов на велотренажёре

Трое шведских биатлонистов – Себастиан Самуэльссон, Йеспер Нелин и Мальте Стефанссон – провели длительную тренировку на велотренажёре.



«12 часов, 307 км и 5400 метров в высоту. Редко бывало так плохо после физических нагрузок, как сегодня», — написал Самуэльссон в своём «инстаграме» под фото.

Позже он рассказал подробнее о том, почему они решились на такую изнурительную тренировку: «Мы запланировали это ещё по ходу сезона. Это стало бы весёлым, но настоящим испытанием. Самая длинная тренировка у нас с Йеспером до этого длилась восемь часов подряд.



Мне нравится немного раздвигать границы и показывать себе, что ты сильнее, чем думаешь. Летом мы определённо будем уставать намного больше, и тогда сможем вспомнить, как крутили педали в течение 12 часов.



После этой тренировки у меня ужасно болят ноги, я едва могу ходить. У нас по итогу разные показатели. Я проехал за 12 часов больше всех, Йеспер был быстрее всех на многих отрезках, а Мальте был самым сильным в подъёмах», — рассказал Самуэльссон Expressen.