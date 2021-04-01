Юрий Каминский оценил возможность возвращения Максима Цветкова в сборную России

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил возможность возвращения в национальную команду Максима Цветкова. Вчера, 31 марта, Максим занял второе место в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
«Выступление Максима Цветкова стало приятной неожиданностью. Конечно же, у Матвея есть шансы быть включённым в состав команды на следующий сезон. Мы будем рассматривать его в качестве одного из кандидатов. Будет ли он включён в состав команды на тренировочный сбор на Камчатке? Я сейчас не готов ответить на этот вопрос», — приводит слова Каминского РИА «Новости».
Ранее Цветков сказал: «Почему меня не брали в сборную России после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году? Объяснение есть, но я его оставлю при себе».
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