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Антон Бабиков: если я не попаду в сборную, будет трудно исправить ошибки

Антон Бабиков: если я не попаду в сборную, будет трудно исправить ошибки
Биатлон / Кубок мира 0
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Российский биатлонист Антон Бабиков признался, что хотел бы продолжить работу со старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским.

«У меня есть огромное желание готовиться с Юрием Михайловичем, но решение за тренерами и руководством Союза биатлонистов России. Мы досконально анализируем произошедшее, есть ответы на многие вопросы. Если я не попаду в команду, будет трудно исправить ошибки, причину которых мы уже поняли.

Даже если не попаду в сборную, обязательно буду с ним консультироваться. Он мне помогал с тренировками и сейчас, когда я был вдали от команды. Приятно, когда есть контакт», — приводит слова Бабикова ТАСС.

Ранее Каминский отметил важную роль Бабикова: «Большая заслуга в стрельбе Эдуарда Латыпова — это работа Бабикова, который в стрелковой части очень сильно подтянул Эдуарда своим примером».

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