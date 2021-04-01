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Латыпов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону, Логинов — не попал в топ-15

Латыпов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону, Логинов — не попал в топ-15
Биатлон / Чемпионат России 0
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на чемпионате страны. Спортсмен прошёл дистанцию с двумя промахами. Второе место занял Матвей Елисеев, отставший на 13,3 секунды. На его счету также два промаха. Замкнул тройку Семён Сучилов — также с двумя неточными выстрелами.

Александр Логинов не попал в топ-15. Он занял 16-е место, на его счету шесть промахов.

После финиша Сучилов получил дисквалификацию. Его лишили третьего места. Бронзовым призёром стал Максим Цветков.

Семёна Сучилова лишили третьего места в гонке преследования на ЧР по биатлону

Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Гонка преследования (топ-10)

1. Эдуард Латыпов — 31.46,6 (2 промаха)
2. Матвей Елисеев +13,3 (2)
Семён Сучилов +55,6 (2) (дисквалификация)
3. Максим Цветков +1.08,0 (2)
4. Евгений Гараничев +1.13,5 (2)
5. Никита Поршнев +1.23,2 (2)
6. Дмитрий Иванов +1.52,9 (2)
7. Александр Поварницын +2.12,2 (2)
8. Вадим Истамгулов +2.25,4 (1)
9. Карим Халили +2.31,7 (3)

Биатлон. Чемпионат России-2021. Ханты-Мансийск
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
01 апреля 2021, четверг. 09:00 МСК
Идёт
1
Матвей Елисеев
Москва - Республика Мордовия
2
Максим Цветков
Санкт-Петербург - Вологодская
3
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
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