Максим Цветков не повесил на шею медаль, полученную после дисквалификации Семёна Сучилова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский биатлонист Максим Цветков не повесил на шею бронзовую медаль, которую получил в результате дисквалификации Семёна Сучилова в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов, второе место занял Матвей Елисеев.

«Максим Цветков не повесил себе на шею бронзовую медаль после дисквалификации Сучилова. Мы поздравляем Эдика, он чемпион», — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Расписание чемпионата России

1 апреля

11:00 мск — гонка преследования, женщины.



3 апреля

9:45 — эстафета, женщины.

12:45 — масс-старт, мужчины.



4 апреля

10:30 — масс-старт, женщины.

12:30 — эстафета, мужчины.