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Максим Цветков не повесил на шею медаль, полученную после дисквалификации Семёна Сучилова

Максим Цветков не повесил на шею медаль, полученную после дисквалификации Семёна Сучилова
Биатлон / Чемпионат России 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский биатлонист Максим Цветков не повесил на шею бронзовую медаль, которую получил в результате дисквалификации Семёна Сучилова в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Победу в гонке одержал Эдуард Латыпов, второе место занял Матвей Елисеев.

«Максим Цветков не повесил себе на шею бронзовую медаль после дисквалификации Сучилова. Мы поздравляем Эдика, он чемпион», — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Расписание чемпионата России
1 апреля
11:00 мск — гонка преследования, женщины.

3 апреля
9:45 — эстафета, женщины.
12:45 — масс-старт, мужчины.

4 апреля
10:30 — масс-старт, женщины.
12:30 — эстафета, мужчины.

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