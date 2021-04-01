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Матвей Елисеев: аплодировал Латыпову на финише. Вы ведь видели, какой он сильный был

Матвей Елисеев: аплодировал Латыпову на финише. Вы ведь видели, какой он сильный был
Биатлон / Чемпионат России 0
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Биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Он стал обладателем серебряной медали. Золото выиграл Эдуард Латыпов. Тройку призёров замкнул Максим Цветков.

«Всё прекрасно, никаких вопросов. 1 апреля — отличный день. Я отправлялся на последний круг на борьбу с Латыповым с удовлетворением от «стойки». Рад, что смог приблизиться за счёт этого компонента. Я планировал сидеть до конца за Эдиком, до решающей атаки, чтобы сохранить немного силы и в конце выдать. Это было возможно, но, кажется, чуть-чуть ошибся с выбором лыж.

Я откатывал их один, это очень сложный процесс. Структуру выбрал не ту, более холодную, а выступила вода. Сложно без сервисёров работать. Обычно два человека расталкивают со спуска, параллельно едут. Потом по шагу выбираются лыжи. Только с выбором самой последней пары мне помог Артём Истомин, и там уже выбор был не из тех структур, которые могли бы работать.

Эдуарду на финише поаплодировал. Вы ведь видели, какой он сильный был, очень много у меня выиграл. Он молодец!» — цитирует Елисеева сайт «Матч ТВ».

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