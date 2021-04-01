Губерниев дал совет Логинову после его шести промахов и 16-го места в преследовании на ЧР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал совет чемпиону мира 2020 года в спринте Александру Логинову.
Сегодня, 1 апреля, Логинов занял 17-е место в гонке преследования на чемпионате России, которое после дисквалификации Семёна Сучилова превратилось в 16-е. Спортсмен, предпочитающий тренироваться на самоподготовке, допустил шесть промахов.
«Ему надо что-то делать с подготовкой, со стрельбой. Он просто расклеился. Да, травмы. Но думаю, что это последствия того, что он всё делал один. А спортсмен не должен тренироваться один. Это путь в никуда.
Стоит ли ему пропустить масс-старт? Не знаю. Думаю, что нельзя уезжать с такими поражениями. Надо стараться выиграть медаль. Мне кажется, что это для чемпиона мира как-то совсем слабо», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
- 1 апреля 2021
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