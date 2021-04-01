Эдуард Латыпов рассказал о плане подготовки к олимпийскому сезону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о планах на подготовку к следующему сезону, который будет олимпийским. Игры пройдут в феврале в Пекине.



«Меня всё устраивает. Естественно, будут корректировки, будет собрание, на котором мы обсудим план подготовки. Надо провести общий анализ сезона, понять, чего нам не хватало, это позволит закрыть пробелы при подготовке к следующему сезону и выйти на ещё более высокий уровень. Нужно стремиться к тому, чтобы быть конкурентоспособным в каждой гонке», — сказал Латыпов ТАСС после победы в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

В нынешнем сезоне Латыпов работал под руководством старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского.