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Эдуард Латыпов рассказал о плане подготовки к олимпийскому сезону

Эдуард Латыпов рассказал о плане подготовки к олимпийскому сезону
Биатлон / Чемпионат России 0

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о планах на подготовку к следующему сезону, который будет олимпийским. Игры пройдут в феврале в Пекине.

«Меня всё устраивает. Естественно, будут корректировки, будет собрание, на котором мы обсудим план подготовки. Надо провести общий анализ сезона, понять, чего нам не хватало, это позволит закрыть пробелы при подготовке к следующему сезону и выйти на ещё более высокий уровень. Нужно стремиться к тому, чтобы быть конкурентоспособным в каждой гонке», — сказал Латыпов ТАСС после победы в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

В нынешнем сезоне Латыпов работал под руководством старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского.

Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на ЧР по биатлону
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