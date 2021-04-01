Украина огласила список тренеров и биатлонистов, которые будут готовиться к Олимпиаде

Федерация биатлона Украины огласила состав спортсменов и тренеров, которые войдут в команду А для подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.
Мужскую команду будет тренировать словак Юрай Санитра, его помощниками станут Алексей Кравченко и Роман Прима. Женскую команду возглавит словенец Урош Велепец. Он уже был тренером украинских биатлонисток на Олимпиаде – 2018 в Пхенчхане. Ему будут помогать Александр Кравченко и Игорь Ященко.
Состав сборной выглядит следующим образом:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко.
Женщины: Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Екатерина Бех, Ирина Петренко, Анна Кривонос.
Как сообщает Вiathlon.com.ua, Вита Семеренко и Валентина Семеренко будут проводить подготовку по индивидуальному плану с Григорием Шамраем, иногда проводя совместные сборы с командой для проведения тестов и контрольных тренировок. Первый сбор мужской и женской команд начнётся 13 мая.
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